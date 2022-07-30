У Пентагоні відреагували на масове вбивство українських військовополонених, застерігши не вірити росіянам

Там розуміють, що ЗСУ ніколи б не атакували свій народ: ні цивільних, ні військових, інформує ZN.ua.

У Пентагоні відреагували на масове вбивство українських військовополонених, застерігши не вірити росіянам
© Соцмережі

У США попередили, що заявам росіян про те, нібито українська сторона обстріляла колонію в Оленівці, не можна довіряти. Про це під час останнього брифінгу заявив представник Пентагону, додаючи, що Штати наразі не мають чіткої інформації про те, що сталося.

"Що стосується військовополонених, ми чуємо ті ж повідомлення, що і ви. Думаю, я б сказав вам, що у мене немає остаточної інформації про те, що саме сталося... Я хотів би попросити, щоб ми виявляли деяку обережність щодо того, що нам кажуть росіяни, просто тому, що ми знаємо, що в минулому вони робили кілька заяв, які не були близькими до істини", - сказав чиновник з Пентагону.

Він прокоментував й історію з HIMARS, з яких, за версією російської сторони, ЗСУ нібито атакували колонію. Представник Пентагону зауважив, що захисники вже неодноразово використовували ці РСЗВ проти російських окупантів, тому сфабрикувати докази в цій ситуації було б дуже просто.

"Росіяни заявили, що у них є частини HIMARS, які використовувалися. Слухайте, але ж у росіян багато уламків від HIMARS, так? - додав чиновник. - Я маю на увазі, що українці, чи знаєте, надіслали їм багато HIMARS. Тож мене б це не здивувало. Мене також не здивувало б, якби росіяни... ввели б нас в оману та сказали б нам, що це зробили українці".

Він додав, що українським захисникам немає сенсу обстрілювати своїх громадян, адже вони дбають про свій народ - цивільних та військових.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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