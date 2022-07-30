"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку: росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації

В окупованому Мелітополі Запорізької області рашисти масово заселяються до квартир місцевих жителів.

Як повідомляється в телеграм-каналі Енергодар , загарбники допомагають родичам переїхати в окуповане місто і вселяються в порожні квартири місцевих жителів, що виїхали з міста.

Зокрема, один із місцевих повернувся до Мелітополя, щоб забрати документи. Однак, коли він відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку, яку привіз до квартири її чоловік-військовий.

Такі випадки не поодинокі, як зазначили у повідомленні. Зокрема, нове житло військові пропонують не лише своїм дружинам, а й родичам. Найчастіше вони поселяються на окупованих базах відпочинку у Кирилівці та Степанівці.