"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку: росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації

окупанти, російські солдати, російські війська

В окупованому Мелітополі Запорізької області рашисти масово заселяються до квартир місцевих жителів.

Як повідомляється в телеграм-каналі Енергодар, загарбники допомагають родичам переїхати в окуповане місто і вселяються в порожні квартири місцевих жителів, що виїхали з міста.

Зокрема, один із місцевих повернувся до Мелітополя, щоб забрати документи. Однак, коли він відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку, яку привіз до квартири її чоловік-військовий.

Такі випадки не поодинокі, як зазначили у повідомленні. Зокрема, нове житло військові пропонують не лише своїм дружинам, а й родичам. Найчастіше вони поселяються на окупованих базах відпочинку у Кирилівці та Степанівці.

Раніше ми писали, що росіяни вже п'ять місяців щодня зазнають великих втрат в Україні. Сотнями помирають загарбники з республік у складі РФ, зокрема, з Бурятії та Туви. Багато хто з них їде воювати, а додому приїжджає вже в трунах.


Ирина Юрченко, politeka.net





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