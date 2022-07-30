ЗСУ за добу знищили два склади боєприпасів противника та 105 окупантів на півдні

Українська авіація завдала сім ударів по ворогові.

ЗСУ за добу знищили два склади боєприпасів противника та 105 окупантів на півдні
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У п'ятницю, 29 липня, українські військові знищили 105 окупантів, сім танків, гаубицю "Мста-Б", дві самохідні артустановки, 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки, два польові склади боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах, інформує ОК "Південь".

"З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білозірка, нашими силами нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання. Однак, практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував наші позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено", - йдеться в повідомленні.

Українська авіація завдала сім ударів по ворогові. Парами штурмовиків та винищувачем атаковано два скупчення окупантів та техніки у Херсонському та Снігурівському районах.

У Миколаївській області ЗСУ влучили в склад ворожих боєприпасів. Українська авіація також атакувала скупченняокупантів та техніки у Снігурівському та Бериславському районах.


Анна Конюченко, ZN.ua





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