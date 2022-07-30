Рух ворога мостом через Дніпро на окуповані території півдня неможливий — ОК «Південь»

За минулу добу на Херсонщині та Миколаївщині росіяни зазнали значних втрат у живій силі та військовій техніці, інформує ZN.ua.

Рух ворога мостом через Дніпро на окуповані території півдня неможливий — ОК «Південь»
© U.S. Army/ flickr

За минулу добу, 29 липня, на півдні України ЗСУ завдали значних втрат російським військам, знищивши більше сотні окупантів, сім танків, іншу бойову техніку і два склади боєприпасів. Про це повідомляє ОК «Південь».

За інформацією українських військових, ворог планував провести контратаку у напрямку населених пунктів Брускінське-Білозірка, але його спроба була попереджена силами оборони. Зазнавши втрат, росіяни були змушені відступити.

У відповідь українська авіація завдала сім ударів по позиціям окупантів. Парами штурмовиків і винищувачем атаковано два скупчення ворожої сили та техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів. Чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення ворожої сили та техніки в Снігурівському й Бериславському районах. Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів уражено на Херсонщині і Миколаївщині, відповідно.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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