Палаючий "Газпром": з'явилася відео пожежі на трубопроводі в росії, що відомо

Палаючий "Газпром": з'явилася відео пожежі на трубопроводі в росії, що відомо

У Росії стався черговий вибух та пожежа

По мережі розповсюдили відео пожежі на російському газопроводі

Повідомляється, що газопровід "Бухара - Урал" спалахнув у Челябінській області спалахнув

Надзвичайна подія сталася вранці, 29 липня, повідомляють росЗМІ.

Причиною назвали розгерметизацію підземного газопроводу.

Ушкоджена ділянка локалізована. Постраждалих немає.

Йдуть відновлювальні роботи. Причину події встановить спеціально створена комісія.

Очевидці зняли на відео загоряння трубопроводом, кадри поширили телеграм-канали.

"Добре горить, але мало", - іронізують у мережі.

Раніше ми писали, що в Москві в багатоповерховому будинку на вулиці Алма-Атинській горів хостел. Загальна площа займання становила 150 квадратних метрів. За словами одного із співробітників екстрених служб, у хостелі було багато мешканців.

Займання розпочалося на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Імовірно, через несправне електроустаткування.


Ирина Юрченко, politeka.net





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Блок рекламы


Похожие новости
Роздовбали залізничний міст біля Херсону: з'явилося відео вдалої роботи ЗСУРоздовбали залізничний міст біля Херсону: з'явилося відео вдалої роботи ЗСУ
Удар по колонії в Оленівці: пошкодження від пожежі не притаманні для HIMARS – звіт ISWУдар по колонії в Оленівці: пошкодження від пожежі не притаманні для HIMARS – звіт ISW
Литва, Латвія та Нова Зеландія готові підтримати позов Києва проти Росії в Міжнародному суді ООНЛитва, Латвія та Нова Зеландія готові підтримати позов Києва проти Росії в Міжнародному суді ООН
Туреччина відповіла Росії на пропозицію співпраці у виробництві безпілотниківТуреччина відповіла Росії на пропозицію співпраці у виробництві безпілотників
Обстріл Оленівки: МЗС закликало суд Гааги дати оцінку діям РосіїОбстріл Оленівки: МЗС закликало суд Гааги дати оцінку діям Росії
Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що зумовило поразку росії на київському напрямкуВійськовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що зумовило поразку росії на київському напрямку
Newsweek: Генерал США пояснив, чому армія Росії «приречена» на поразку в УкраїніNewsweek: Генерал США пояснив, чому армія Росії «приречена» на поразку в Україні
Майже мінус три сотні окупантів на добу: втрати Росії на війні в Україні на 29 липняМайже мінус три сотні окупантів на добу: втрати Росії на війні в Україні на 29 липня
У Брянській області ранок розпочався з численної "бавовни" в районі військової частини: фото та відеоУ Брянській області ранок розпочався з численної "бавовни" в районі військової частини: фото та відео
Експерти ISW сумніваються, що Росії вистачить сил для захоплення БахмутаЕксперти ISW сумніваються, що Росії вистачить сил для захоплення Бахмута
Последние новости
Подгружаем последние новости