Палаючий "Газпром": з'явилася відео пожежі на трубопроводі в росії, що відомо

У Росії стався черговий вибух та пожежа

По мережі розповсюдили відео пожежі на російському газопроводі

Повідомляється, що газопровід "Бухара - Урал" спалахнув у Челябінській області спалахнув

Надзвичайна подія сталася вранці, 29 липня, повідомляють росЗМІ.

Причиною назвали розгерметизацію підземного газопроводу.

Ушкоджена ділянка локалізована. Постраждалих немає.

Йдуть відновлювальні роботи. Причину події встановить спеціально створена комісія.

Очевидці зняли на відео загоряння трубопроводом, кадри поширили телеграм-канали.

"Добре горить, але мало", - іронізують у мережі.

Раніше ми писали, що в Москві в багатоповерховому будинку на вулиці Алма-Атинській горів хостел. Загальна площа займання становила 150 квадратних метрів. За словами одного із співробітників екстрених служб, у хостелі було багато мешканців.

Займання розпочалося на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Імовірно, через несправне електроустаткування.