США вестимуть переговори з Росією стосовно України лише тоді, коли вважатимуть, що це принесе користь — Блінкен

США розглядають можливість вступу у переговорний процес з Росією щодо України, але для цього повинні бути створені такі умови, за яких діалог принесе користь і наблизить війну до завершення. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час чергового брифінгу для журналістів.

«Якщо є якась можливість застосувати дипломатичний підхід, щоб покласти край діям Росії в Україні, ми скористаємося нею. Однак, Росія поки що не демонструє готовності і бажання до такої взаємодії. Якщо є питання, які можуть змінити підхід високопоставлених російських офіційних осіб і це зможе принести користь, якщо вони почують їх безпосередньо від мене чи моїх колег, то ми, звичайно, працюватимемо над переговорами», – сказав Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що жодні переговори з країною-агресором не будуть вестися без відома та без участі України. Він підкреслив, що це є невід’ємною частиною його домовленості з президентом Зеленським.