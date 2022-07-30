США вестимуть переговори з Росією стосовно України лише тоді, коли вважатимуть, що це принесе користь — Блінкен

Держсекретар США констатував факт, що наразі Росія не бажає вирішувати жодних питань мирним шляхом, інформує ZN.ua.

США вестимуть переговори з Росією стосовно України лише тоді, коли вважатимуть, що це принесе користь — Блінкен
© Скріншот з відео

США розглядають можливість вступу у переговорний процес з Росією щодо України, але для цього повинні бути створені такі умови, за яких діалог принесе користь і наблизить війну до завершення. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час чергового брифінгу для журналістів.

«Якщо є якась можливість застосувати дипломатичний підхід, щоб покласти край діям Росії в Україні, ми скористаємося нею. Однак, Росія поки що не демонструє готовності і бажання до такої взаємодії. Якщо є питання, які можуть змінити підхід високопоставлених російських офіційних осіб і це зможе принести користь, якщо вони почують їх безпосередньо від мене чи моїх колег, то ми, звичайно, працюватимемо над переговорами», – сказав Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що жодні переговори з країною-агресором не будуть вестися без відома та без участі України. Він підкреслив, що це є невід’ємною частиною його домовленості з президентом Зеленським.

Також американський посадовець зазначив, що США продовжують співпрацювати з союзниками, щоб забезпечити Україну необхідною зброєю для протистояння російським загарбникам.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Блок рекламы


Похожие новости
В МЗС України відреагували на заяву Спартц щодо «зернової угоди»В МЗС України відреагували на заяву Спартц щодо «зернової угоди»
Окупанти намагаються повністю захопити дві області України: мапа бойових дійОкупанти намагаються повністю захопити дві області України: мапа бойових дій
Екс-глава ЦРУ спрогнозував, чи зможе Україна повернути захоплені Росією територіїЕкс-глава ЦРУ спрогнозував, чи зможе Україна повернути захоплені Росією території
Експерт розповів, чи зможе ППО України збити ядерну ракетуЕксперт розповів, чи зможе ППО України збити ядерну ракету
Міноборони США та України анонсують «хороші новини» для ЗСУМіноборони США та України анонсують «хороші новини» для ЗСУ
Щоденних обстрілів зазнають не менше 10 областей України – ООНЩоденних обстрілів зазнають не менше 10 областей України – ООН
Кулеба та Блінкен обговорили способи поразки РФ у війні проти УкраїниКулеба та Блінкен обговорили способи поразки РФ у війні проти України
Блінкен поспілкувався з Лавровим: результатиБлінкен поспілкувався з Лавровим: результати
Десять суховантажів із зерном вже готові до відправлення з чорноморських портів України – новини УкраїниДесять суховантажів із зерном вже готові до відправлення з чорноморських портів України – новини України
Іван Патриляк про правдиві кордони України: «На схід від сучасного кордону за Волгу, за Дон до Північного Кавказу»Іван Патриляк про правдиві кордони України: «На схід від сучасного кордону за Волгу, за Дон до Північного Кавказу»
Последние новости
Подгружаем последние новости