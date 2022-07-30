США вестимуть переговори з Росією стосовно України лише тоді, коли вважатимуть, що це принесе користь — Блінкен
Держсекретар США констатував факт, що наразі Росія не бажає вирішувати жодних питань мирним шляхом, інформує
США розглядають можливість вступу у переговорний процес з Росією щодо України, але для цього повинні бути створені такі умови, за яких діалог принесе користь і наблизить війну до завершення. Про це
«Якщо є якась можливість застосувати дипломатичний підхід, щоб покласти край діям Росії в Україні, ми скористаємося нею. Однак, Росія поки що не демонструє готовності і бажання до такої взаємодії. Якщо є питання, які можуть змінити підхід високопоставлених російських офіційних осіб і це зможе принести користь, якщо вони почують їх безпосередньо від мене чи моїх колег, то ми, звичайно, працюватимемо над переговорами», – сказав Блінкен.
Держсекретар США наголосив, що жодні переговори з країною-агресором не будуть вестися без відома та без участі України. Він підкреслив, що це є невід’ємною частиною його домовленості з президентом Зеленським.
Також американський посадовець зазначив, що США продовжують співпрацювати з союзниками, щоб забезпечити Україну необхідною зброєю для протистояння російським загарбникам.