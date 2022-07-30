Кулеба та Блінкен обговорили способи поразки РФ у війні проти України

Держсекретар США повідомив українському дипломату про результати розмови з головою МЗС РФ

Кулеба та Блінкен обговорили способи поразки РФ у війні проти України
Кулеба провів переговори з Блінкеном
© Дмитро Кулеба/Twitter

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

За інформацією українського міністра, Ентоні Блінкен повідомив йому про підсумки своєї розмови з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

«Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення зазнати провалу», - написав Дмитро Кулеба у Twitter.

I spoke with @SecBlinken who informed me on the takeaways of his call with Russian foreign minister. We agreed to further strengthen Ukraine militarily and economically and focused on the next practical steps which will allow Ukraine to force Russian invasion into failure.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що провів розмову з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

За словами Блінкена, розмова, яка тривала близько 25 хвилин, була «прямою і відвертою».


Артем Руденко, ZN.ua





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