Кулеба та Блінкен обговорили способи поразки РФ у війні проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

За інформацією українського міністра, Ентоні Блінкен повідомив йому про підсумки своєї розмови з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

«Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення зазнати провалу», - написав Дмитро Кулеба у Twitter .