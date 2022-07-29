Рада розширила перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації

До списку додали громадян, чиї рідні загинули на війні з Росією

Рада розширила перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації
ВР розширює перелік людей, які не підлягають заклику
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Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №7481 «Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації – повідомляє народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Закон підтримали 282 народних депутата.

За його повідомленням законопроект розширює перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації на громадян, чиї рідні загинули на війні з Росією.

«Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану», - йдеться в тексті законопроекту.


Артем Руденко, ZN.ua





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