Прикордонники розповіли, як виїхати за кордон чоловікам з подвійним громадянством

В ДПСУ нагадали про те, що подвійне громадянство в Україні не допускається

Прикордонники розповіли, як виїхати за кордон чоловікам з подвійним громадянством
В Україні не допускається подвійне громадянство
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В Державній прикордонній службі опублікували роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, які мають подвійне громадянство.

Згідно з законодавством України:

  • Подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається.
  • Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України.
  • Підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 Закону України «Про громадянство». У будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу Президента України.

Таким чином, згідно інформації Державної прикордонної служби, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України.


Артем Руденко, ZN.ua





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