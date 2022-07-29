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2022-07-29
Рада ввела мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення
Мораторій буде діяти протягом воєнного стану в Україні, плюс, 6 місяців після, інформує
© Офіс президента
Верховна Рада прийняла законопроект №7427, що обговорювався два місяці та передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення. При цьому на покриття різниці тарифів буде направлено 125 млрд грн, які залучені від міжнародних партнерів.
Документ на сьогоднішньому засіданні підтримали та проголосували «за» 260 депутати.
Відповідно до законопроекту, мораторій буде діяти протягом воєнного стану в Україні, плюс, 6 місяців після.
Це означає, що забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:
- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Олена Середа, ZN.ua