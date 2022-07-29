Рада ввела мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення

Мораторій буде діяти протягом воєнного стану в Україні, плюс, 6 місяців після, інформує ZN.ua.

Рада ввела мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення
© Офіс президента

Верховна Рада прийняла законопроект №7427, що обговорювався два місяці та передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення. При цьому на покриття різниці тарифів буде направлено 125 млрд грн, які залучені від міжнародних партнерів.

Документ на сьогоднішньому засіданні підтримали та проголосували «за» 260 депутати.

Відповідно до законопроекту, мораторій буде діяти протягом воєнного стану в Україні, плюс, 6 місяців після.

Це означає, що забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);
  • послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Блок рекламы


Похожие новости
Рада розширила перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізаціїРада розширила перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Рада розширила підтримку дітей, які втратили батьків через війнуРада розширила підтримку дітей, які втратили батьків через війну
Завозити в Україну товари стане простіше: Рада імплементувала європейські правила митного декларуванняЗавозити в Україну товари стане простіше: Рада імплементувала європейські правила митного декларування
РФ випустила спеціальний довідник з порадами для проросійських зрадників і колаборантів — ГУРРФ випустила спеціальний довідник з порадами для проросійських зрадників і колаборантів — ГУР
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
ЗСУ вперше отримають протирадарні ракети: Резніков розповів деталіЗСУ вперше отримають протирадарні ракети: Резніков розповів деталі
Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів із РФ до КалінінградаЛитва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів із РФ до Калінінграда
В уряді відповіли на чутки про майбутній перепис населенняВ уряді відповіли на чутки про майбутній перепис населення
У Херсонській області окупанти викрадають педагогів – голова ОВАУ Херсонській області окупанти викрадають педагогів – голова ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости