Розвідувальні групи окупантів шукають слабкі місця в обороні Луганської області, атакують із різних сторін — голова ОВА

Українські захисники відбили шість штурмових спроб загарбників, інформує ZN.ua.

Російські окупанти перевіряють на міцність оборонні укріплення на Луганщині, намагаються знайти слабкі місця. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, протягом минулої доби загарбники вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети.

Розвідувальні групи військ РФ намагаються знайти слабкі місця в обороні області, уточнити позиції українських військ. Окупанти атакують із різних сторін, декілька разів застосовували авіацію. Українські захисники відбили шість штурмових спроб загарбників, які вимушені були відійти з втратами.

«Щодо життя в окупації. Кремінна, Попасна, Рубіжне, більша його частина, були захоплені три місяці тому. Із того часу в цих містах не встановлено жодного банкомату, не працюють й ті, що вціліли після вторгнення РФ. Ніхто не намагається навіть їх перепрограмувати», - повідомив Гайдай.

Він додав, що аналогічна ситуація в Лисичанську та Сєвєродонецьку. В усіх цих містах загарбники намагаються показово організувати видачу пенсій, однак виключно готівкою через пошту.

«Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде. Тобто пенсіонер добровільно ділиться з окупантом своїми персональними даними та навіть не знає, чи видаватимуть цю готівку після так званого «референдуму» у вересні. Загарбники не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – Інтернет-зв'язок для роботи банківської системи. Грошовий обіг на рівні радянської «сберкассы»», - зазначив Гайдай.

За словами голови ОВА, у кожному населеному пункті, доки їх контролювала Україна, після руйнування системи водопостачання співробітники ДСНС до останнього займалися підвозом води – і питної, і технічної, доставляли по декілька десятків тонн на день.

Окупанти пообіцяли швидко відремонтувати все те, що самі й знищили.

«Але спливає місяць за місяцем, а в містах лише встановлюють посудини для наповнення технічною водою. Потрібно прийти, відстояти чергу і, можливо, вдасться повернутися додому не з порожніми руками. Питна вода – взагалі дефіцит», - підкреслив Гайдай.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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