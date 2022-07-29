На фронті загинув поет Гліб Бабіч

Ввечері у четвер, 28 липня, стало відомо про загибель на війні проти російських окупантів відомого українського поета, військового та волонтера Гліба Бабіча. Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат та п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Гліб Бабіч – воїн і поет. Любив Україну понад усе. “Не вмирай за неї – вбий за неї!”, – це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому – шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім – ясне небо», – написав Петро Порошенко.

Гліб Бабіч є автором пісні «Брати по зброї», яку виконує гурт KOZAK SYSTEM. Про це написав відомий музикант і військовий Олександр Положинський.

«Я познайомився з Глібом Бабічем завдяки цій пісні. Він написав її як присвяту рідній 10-тій окремій гірсько-штурмовій бригаді та шукав музикантів, з якими міг би її записати. Так народився дуже плідний творчий тандем Гліба з KOZAK SYSTEM. А щойно я дізнався, що Гліб загинув. Подай зброю мені, брате! Світла пам‘ять. Вічна слава», – написав Положинський.

53-річний Гліб Бабіч – відомий поет, музикант, бард із Миколаєва. Учасник АТО/ООС, захищав Україну з 2014 року і був командиром взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ, інформує ZN.ua .

У 2019 році після звільнення із лав ЗСУ він заснував ГО «Брати по зброї». Але з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України знову пішов на фронт.