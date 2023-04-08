ЗСУ на фронті ліквідували чергового російського спортсмена

Ще один окупант знайшов свою смерть на українській землі.

Російський каратист Артем Павлущенко помер від поранень, отриманих на війні в Україні, повідомляють російські ЗМІ, інформує ZN.ua.

ЗСУ на фронті ліквідували чергового російського спортсмена
Каратист загинув на війні
© Фото из открытых источников

Загибель 26-річного росіянина підтвердили у волгоградському військовому комісаріаті. Павлущенко був лейтенантом та членом штурмового загону "Шторм-Z".

Зазначимо, що Павлущенко був майстром спорту з карате, учасником збірної команди Волгоградської області та членом юнацької збірної Росії.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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