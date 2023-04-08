ЗСУ на фронті ліквідували чергового російського спортсмена

Ще один окупант знайшов свою смерть на українській землі.

Російський каратист Артем Павлущенко помер від поранень, отриманих на війні в Україні, повідомляють російські ЗМІ, інформує ZN.ua .

Каратист загинув на війні © Фото из открытых источников

Загибель 26-річного росіянина підтвердили у волгоградському військовому комісаріаті. Павлущенко був лейтенантом та членом штурмового загону "Шторм-Z".

Зазначимо, що Павлущенко був майстром спорту з карате, учасником збірної команди Волгоградської області та членом юнацької збірної Росії.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".