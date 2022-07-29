Лавров поговорить з Блінкеном, «коли матиме для цього час» — Захарова

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров має «щільний графік» і зможе поспілкуватися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном тоді, «коли матиме вільний час». Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

За інформацією «Интерфакс» , в російському відомстві повідомили, що міністр Лавров наразі зайнятий «реальними справами», а спілкуватися з представниками Штатів буде лише тоді, коли відвідає всі заплановані найближчим часом заходи.

«Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров приділить цьому проханню увагу, коли дозволить час. Зараз у нього насичений реальними справами графік міжнародних контактів: саміт ШОС у Ташкенті, двосторонні зустрічі», – заявила Захарова.

Напередодні представник Держдепу США Нед Прайс сказав, що Ентоні Блінкен попросив організувати йому розмову з Лавровим. Він також повідомив, що незважаючи на це, контакт між дипломатами не можна буде вважати «нормалізацією стосунків» між Штатами та Росією. Прайс наголосив, що йому достеменно невідомо про що Блінкен збирається говорити з главою МЗС РФ , але це «не пов’язано з війною в Україні». Західні ЗМІ припускають, що мова може йти про обмін двох американців, які перебувають у російському полоні.

В той же час, в МЗС Росії заявили, що жодних офіційних запитів з Вашингтона не отримували. Востаннє Блінкен спілкувався з Лавровим в середині лютого. Тоді російський міністр запевняв американського колегу у тому, що Росія не збирається нападати на Україну.