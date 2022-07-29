Ніхто у світі не вкладається у тероризм більше, ніж Росія — Зеленський

У своєму традиційному вечірньому зверненні президент України подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію із закликом до Державного департаменту США визнати Росію державою–спонсором тероризму.

«Можна взяти будь-який день в Україні — сьогоднішній, чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США », — наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що лише протягом доби у столиці було чотири повітряних тривоги. Російська армія завдала ударів по Київщині, Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію божевільних та жорстоких штурмів на Донбасі.

«Дякую всім, хто відбиває цей терор», — підкреслив президент.

Він також розповів, що у День Української Державності мав честь подякувати одному з найбільших наших друзів – Президенту Литви Гітанасу Науседі за підтримку та надзвичайно вагомі речі, які посилили наш захист. Як відомо, у День Державності литовський лідер виступив в українському парламенті. Науседа пообіцяв, що Литва й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією.

Серед інших важливих міжнародних контактів президент назвав телефонні розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та з прем?єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Як повідомлялось, група американських конгресменів у Палаті представників найближчим часом внесе на розгляд Конгресу США ініціативу про визнання Росії державою-спонсором тероризму.