Ніхто у світі не вкладається у тероризм більше, ніж Росія — Зеленський

Президент подякував усім, хто допомагає відбивати терор держави-агресорки, інформує ZN.ua.

Ніхто у світі не вкладається у тероризм більше, ніж Росія — Зеленський
© Офіс президента

У своєму традиційному вечірньому зверненні президент України подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію із закликом до Державного департаменту США визнати Росію державою–спонсором тероризму.

«Можна взяти будь-який день в Україні — сьогоднішній, чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США», — наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що лише протягом доби у столиці було чотири повітряних тривоги. Російська армія завдала ударів по Київщині, Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію божевільних та жорстоких штурмів на Донбасі.

«Дякую всім, хто відбиває цей терор», — підкреслив президент.

Він також розповів, що у День Української Державності мав честь подякувати одному з найбільших наших друзів – Президенту Литви Гітанасу Науседі за підтримку та надзвичайно вагомі речі, які посилили наш захист. Як відомо, у День Державності литовський лідер виступив в українському парламенті. Науседа пообіцяв, що Литва й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією.

Серед інших важливих міжнародних контактів президент назвав телефонні розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та з прем?єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Як повідомлялось, група американських конгресменів у Палаті представників найближчим часом внесе на розгляд Конгресу США ініціативу про визнання Росії державою-спонсором тероризму.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни цього не врахували: місцеві здали, хто та як розстріляв колонію з українськими полоненимиРосіяни цього не врахували: місцеві здали, хто та як розстріляв колонію з українськими полоненими
Ми готові до експорту українського зерна — ЗеленськийМи готові до експорту українського зерна — Зеленський
"Прилетіло більше 20 ракет": повідомлено про загрозу наступу з Білорусі по суші"Прилетіло більше 20 ракет": повідомлено про загрозу наступу з Білорусі по суші
Зеленський збирав Ставку: які питання розглядалисьЗеленський збирав Ставку: які питання розглядались
Я пишаюсь бути президентом таких громадян — ЗеленськийЯ пишаюсь бути президентом таких громадян — Зеленський
"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський прокоментував позбавлення Корбана громадянства"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський прокоментував позбавлення Корбана громадянства
Партія «Єдина Росія» втекла з Херсону після обстрілів Антонівського мостуПартія «Єдина Росія» втекла з Херсону після обстрілів Антонівського мосту
Зеленський оголосив про створення в Україні Коледжу ЄвропиЗеленський оголосив про створення в Україні Коледжу Європи
Естонія зупинила видачу росіянам віз і дозволів на проживання для навчанняЕстонія зупинила видачу росіянам віз і дозволів на проживання для навчання
Єврокомісія повідомила, чому не може обмежити видачу віз росіянам: "Завжди існує група людей..."Єврокомісія повідомила, чому не може обмежити видачу віз росіянам: "Завжди існує група людей..."
Последние новости
Подгружаем последние новости