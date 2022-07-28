"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський прокоментував позбавлення Корбана громадянства

На думку президента України, рішення є законним.

© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував позбавлення громадянства голови Штабу територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана, наголосивши, що рішення є законним та не створює жодних спекуляцій. Про це голова держави сказав на спільному з президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу в Києві, пише Укрінформ.

"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", – заявив Зеленський.

Так він відповів на запитання щодо можливості перегляду рішення про припинення громадянства Корбана чи пояснення мотивів його затвердження з метою уникнення спекуляцій.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
Жителя Дніпра засудили до п’яти років позбавлення волі за передачу ворогу даних про рух техніки ЗСУЖителя Дніпра засудили до п’яти років позбавлення волі за передачу ворогу даних про рух техніки ЗСУ
Зеленський оголосив про створення в Україні Коледжу ЄвропиЗеленський оголосив про створення в Україні Коледжу Європи
Президенти Науседа і Зеленський подякували Залужному і ЗСУ за захист УкраїниПрезиденти Науседа і Зеленський подякували Залужному і ЗСУ за захист України
Антонівський міст буде відбудований, але вже Україною — ЗеленськийАнтонівський міст буде відбудований, але вже Україною — Зеленський
На терор потрібно реагувати: Зеленський подякував Британції за санкції проти РФНа терор потрібно реагувати: Зеленський подякував Британції за санкції проти РФ
Зеленський пропонує призначити Костіна генпрокурором: що відомо про "слугу народу"Зеленський пропонує призначити Костіна генпрокурором: що відомо про "слугу народу"
Зеленський вважає, що Україна має повернути захоплені Росією території протягом трьох-шести тижнів — конгресмен Адам СмітЗеленський вважає, що Україна має повернути захоплені Росією території протягом трьох-шести тижнів — конгресмен Адам Сміт
Корбан «завис» в Польщі як особа без громадянстваКорбан «завис» в Польщі як особа без громадянства
«Позбавлення громадянства» Філатова: розкрито цинічний обман з боку росіян«Позбавлення громадянства» Філатова: розкрито цинічний обман з боку росіян
Зеленський призначив нового командувача Силами спецоперацій ЗСУЗеленський призначив нового командувача Силами спецоперацій ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости