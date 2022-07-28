"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський прокоментував позбавлення Корбана громадянства

Президент України Володимир Зеленський прокоментував позбавлення громадянства голови Штабу територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана, наголосивши, що рішення є законним та не створює жодних спекуляцій. Про це голова держави сказав на спільному з президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу в Києві, пише Укрінформ .

"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", – заявив Зеленський.

Так він відповів на запитання щодо можливості перегляду рішення про припинення громадянства Корбана чи пояснення мотивів його затвердження з метою уникнення спекуляцій.