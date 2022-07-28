"Лукашенко справедливий та чесний": мешканець села на Чернігівщині "прославився" після похвал білоруського диктатора

"Лукашенко справедливий та чесний": мешканець села на Чернігівщині "прославився" після похвал білоруського диктатора

Журналісти приїхали до села на українсько-білоруському кордоні та зняли репортаж про те, як змінилося ставлення місцевих до Лукашенка, чи продовжують вони спілкуватися з рідними у Білорусі. І чи вірять у повторний напад із території нашої країни.

Про це повідомляє «Громадське».

До села Дніпровське Чернігівської області, що неподалік білоруського кордону, російські солдати в березні зайшли всього на добу — провели одну ніч у місцевому клубі та вирушили далі.

Одна з жінок каже, що з родичами в Білорусі не спілкується — її розповіді про війну не вірять. Хоча раніше часто їздили один до одного у гості.

"Продажна людина. Він продав Білорусь Росії. Такі пироги", - висловлюється ще один селянин про Лукашенка.

До 24 лютого, каже він, не вірив, що з території Білорусі Україну можуть обстрілювати. Його двоюрідний брат живе у Мінську — «спочатку не вірив, що йде війна, потім вибачався».

— Ви його переконали? — Запитує журналіст.

— Я його послав як російський катер.

Але серед мешканців села опинився і прихильник білоруського диктатора:

"До Лукашенка ставлюсь нормально. Тому шо він справедливий, чесний та за єдиний народ. Лукашенко тут не причому (про ракетні атаки України з боку Білорусі".

Ці слова не сподобались односельцям чоловіка і вони зрозуміло пояснили, в чому той не правий. Детальніше у відео.


Алексей Ионов, politeka.net





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