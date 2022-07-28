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2022-07-28
Baykar безкоштовно передасть Байрактар Україні, на який збирали гроші поляки
Кошти, які збирали поляки, тепер перенаправлять на гуманітарну допомогу Україні та на потреби ЗСУ, інформує
© Офіс президента
Про це турецька компанія Baykar повідомила організатора збору Славомира Сераковського.
"У рамках вашої акції ми безкоштовно передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони краще захищали свою Батьківщину", - відповіли організатору збору в турецькій компанії.
"22,5 млн злотих, які призначалися на безпілотник, підуть на гуманітарну допомогу Україні, а 1,8 млн злотих, які вдалося зібрати понад потрібну суму, будуть передані ЗСУ", — повідомив Сераковський.
Антон Герасименко, ZN.ua