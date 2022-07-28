Baykar безкоштовно передасть Байрактар Україні, на який збирали гроші поляки

Про це турецька компанія Baykar повідомила організатора збору Славомира Сераковського.

"У рамках вашої акції ми безкоштовно передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони краще захищали свою Батьківщину", - відповіли організатору збору в турецькій компанії.

"22,5 млн злотих, які призначалися на безпілотник, підуть на гуманітарну допомогу Україні, а 1,8 млн злотих, які вдалося зібрати понад потрібну суму, будуть передані ЗСУ", — повідомив Сераковський.