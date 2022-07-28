Мери міст німецького острова Рюген вимагають реанімувати "Північний потік-2"

Вони вважають, що для довгострокової енергобезпеки Німеччини використання газопроводу "Північний потік - 2" є необхідним, інформує ZN.ua.

Мери міст німецького острова Рюген вимагають реанімувати
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Мери семи міст острова Рюген, який розташований в Балтійському морі, підтримали звернення, в якому пропонується ввести в дію газопровід "Північний потік-2". Про це повідомляє DW з посиланням на документ, витримки з якого привело в середу, 27 липня, агентство dpa.

Як уточнив бургомістр Засниця Франк Крахт, підписи під зверненням поставили і представники цілої низки громад острова. За словами політика, не йдеться про те, щоб спробувати "судомно" і в найкоротші терміни задіяти трубопровід. У фокусі уваги довгострокова енергетична безпека Німеччини, вважає Крахт. Якщо існують технічні складності із забезпеченням постачання газу Північним потоком, слід знайти нові шляхи, упевнений він. Одним із варіантів міг би виявитися "Північний потік-2", йдеться у листі.

У посланні градоначальників зазначається, що вони "найрішучішим чином" засуджують "військові події" в Україні. Тим не менш, необхідно зважити ступінь збитків для населення ФРН та економіки регіону, наголошується в зверненні.

"Ми вважаємо, що шлях, обраний федеральним урядом, - відмови від російських енергоносіїв - не є правильним", - зазначається далі в документі. Заплановане Берліном розширення залучення альтернативних джерел енергії, зокрема вітру, піддається упорядниками послання критиці.

Лист був направлений до канцелярії Шверіна (Мекленбург – Передня Померанія) та міністру економіки та енергетики Німеччини Роберта Хабека.

Хабек у свою чергу заявив, що Німеччина може впоратися з енергетичною кризою без поновлення проекту газопроводу «Північний потік-2». За його словами, запуск газопроводу — не варіант виходу зі складного становища, оскільки Північний потік-2 лише посилить залежність країни від газу з РФ. Міністр також наголосив, що Німеччина досі цілком успішно долала кризу.

Нагадаємо, що "Газпром" з 27 липня скоротив постачання газу до Німеччини газопроводом "Північний потік" до 20 відсотків від його пропускної потужності.

Між Путін 20 липня заявив, що запуск газопроводу "Північний потік-2" — один із способів збільшити постачання російського газу до Європи. "У нас існує ще один готовий маршрут — це "Північний потік-2". Його можна запустити", - заявив він.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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