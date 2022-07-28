"Обороняти довго неможливо": росіяни різко змінили риторику, що сталося

"Обороняти довго неможливо": росіяни різко змінили риторику, що сталося

Росіяни різко змінили риторику в соцмережах, почавши переконувати, що Херсон насправді їм не потрібен.

Так, у Мережі почали з'являтися заяви, що, мовляв, Херсон не був самоціллю «спецоперації» російських військ в Україні і утримувати цю територію довго не вийде і, крім того, це може призвести до величезних втрат.

«Дивіться, як рашисти заспівали після того, як ЗСУ вдарило по Антонівському мосту: тепер їм, виявляється, Херсон взагалі ніколи не потрібний був!», - звернули увагу на одне з таких повідомлень.

У ньому рашист розмірковує, що Херсон був лише «одним із пунктів захоплення всієї України», а сам по собі він не потрібний Росії.

«Херсон тепер – валіза без ручки. Залишити його шкода, а обороняти довго неможливо», - пише він.

У коментарях до зміненої риторики користувачі Twitter висловили впевненість у тому, що скоро росіяни будуть говорити, що й у Криму вони не потребували.

«Чекаємо великого жесту доброї волі від ЗС РФ у Херсоні та околицях», «Звільнення Херсона – лише справа часу. Навіть найзатятіші ватники це розуміють», «А як же референдум, ХерНР та інша каламута?», «Потім з'ясується, що й Крим не надто потрібен, і взагалі вся Україна», «Бачив таку думку в рашистких пабликах учора ще один засовував. Мабуть, нова методичка», «Ну,"все за планом" - флагман росфлоту "Москва" - не потрібен, на кшталт, "старий уже",о. Зміїний - "жест доб. волі", і Хесон вже ні до чого.. А там і Мелітополь, скажуть, ну його, а Маріуполь - весь у руїнах - на фіга нам його відбудовувати! І т.д. А на тисячі загиблих – начхати, звичайно!», - обурюються користувачі Twitter.

Додамо, У Херсонській області минулої ночі війська РФ завдали ударів гелікоптерами Ка-52. Про це повідомила речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Одразу після звільнення Андріївки ворог активізував удари. Знову вночі було завдано авіаудару парою гелікоптерів Ка-52. Удар був за тими ж позиціями. Спробували відбити, але безрезультатно. Їм довелося із втратами відступити. Наші позиції вже закріплені і ми зачищаємо ті ДРГ, які можуть бути там", – наголосила Гуменюк.


Катерина Петренко, politeka.net





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