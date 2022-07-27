У Казахстані російських туристів здали поліції за Z-футболки та пропаганду тероризму

У Казахстані один із бізнесменів поскаржився у відділ боротьби з екстремізмом поліції на групу російських туристів у через футболку із символікою окупаційної російської армії. Таке "тематичне" вбрання із літерою Z було на одному з чоловіків, інформує Апостроф .

Про такий випадок повідомляє Telegram-канал "Обережно, новини", публікуючи фотодокази.

За його інформацією, підприємця Нурлана А. обурила група росіян в Астані за такою позначкою. Туристів застав у їдальні, куди ті прийшли після відвідин столичної мечеті "Хазрет Султан". Чоловік зняв вбраного у футболку з літерою Z чоловіка на телефон, однак турист намагався приховати обличчя.

Казахстанський бізнесмен закликав одразу видворяти з країни подібних туристів і наголосив, що футболки з окупаційною російською символікою говорять про підтримку насильства.

"Якщо на корені не припиняти таку пропаганду тероризму, завтра вони у себе на форумах писатимуть: "З'їздив до Казахстану, тиждень проходив із символом Зю, і ніхто не пікнув", - додав підприємець.

У соцмережах бізнесмен знайшов підтримку.

