Перші поставки зерновим коридором з України очікуються протягом двох тижнів – спікер президента Туреччини

Після того, як у Стамбулі запрацював координаційний центр з експорту українського зерна, перші судна можуть пройти зерновим коридором протягом найближчих двох тижнів. Про це повідомив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю Bloomberg .

«Судна, що залишають порти Одеси, виходитимуть у Чорне море за маршрутом, визначеним українською стороною. Центр буде проінформовано про кожен етап. Після входу до турецьких вод їх продовжать відстежуватися. Після прибуття до Стамбула судна доглядатимуть. Та сама процедура буде застосовуватися для суден, що відбувають у напрямку чорноморських портів», - сказав він.

Крім того, на переконання Калина, досягнуті домовленості у разі їх успішної реалізації зможуть стати наступним кроком до нових домовленостей, наприклад, про припинення вогню, обмін полоненими та довгостроковим мирним угодам.

"На основі згоди двох сторін укладено угоду. Якщо ці домовленості вдасться зберегти, а також, якщо їх підтримають і інші країни, буде сформована атмосфера довіри, яка прокладе шлях до нових домовленостей, наприклад, про припинення вогню, обмін полоненими та довгостроковим мирним угодам", - сказав речник президента.