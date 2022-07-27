Росія знайшла спосіб дискредитувати міжнародний трибунал щодо її нападу на Україну — ОПОРА

Масштабна активність слідчого комітету РФ в Україні, зокрема у Херсоні та Маріуполі, спрямована й на майбутню дискредитацію справжніх міжнародних механізмів розслідування воєнних злочинів. На кожну ініціативу з розслідування воєнних злочинів вони видаватимуть томи своїх «розслідувань» і вкладатимуть ресурси у пропагування цих «доказів» у Європі та США , вказують аналітики громадянської мережі «ОПОРА» Олександр Клюжев та Анатолій Бондарчук в матеріалі «ОКУПОВАНІ. Як і навіщо Росія фабрикує докази проти України на захоплених територіях».

«Псевдодокази Росії не претендуватимуть на щиру довіру цивілізованих країн, але створюватимуть спокуси для західних прибічників діалогу з Росією відновити стару платівку про «дві сторони» конфлікту і необхідність вивчити докази всіх сторін», - зазначають автори.

При цьому Росії не потрібно, щоб їй вірили, вона хоче в очах світового співтовариства урівняти агресора і жертву. Зокрема прикрившись «необхідністю» забезпечити «всебічне розслідування трагічних подій».

«І коли сьогодні ви чуєте заяви росіян, що драмтеатр у Маріуполі підірвали зсередини, будьте готові почути цю версію від західних ЗМІ з вуст відгодованих із кишені РФ експертів. Концепція «не все так однозначно» зараз ключова для зовнішніх комунікацій держави-агресора, а робота слідчого комітету РФ закладає під неї фундамент», - вказують аналітики.

При цьому у РФ не лише не визнають механізмів міжнародних розслідувань, а й погрожують провести всьому авторитарному і тоталітарному світу майстер-клас зі створення своїх альтернативних інституцій, як от створення власного трибуналу замість Міжнародного кримінального суду. Росія нині перебуває на такій стадії, коли варварство сприймається як здатність продемонструвати решті світу свою силу.

«Путін оголосив про наміри повернутися за спільний зі світовими лідерами стіл на своїх умовах, покладаючи надії на успіх війни проти України. В нього ніколи не виходило приховувати, що він хоче дорости до рівня впливу американського президента. Дурень думкою багатіє, але фальсифіковані «версії» воєнних злочинів кремлівському лідеру потрібні для відповіді на незручні запитання під час міжнародних контактів, на відновлення яких він сподівається», - пояснюють автори всю суть задумки.

При цьому росіяни не чекають довіри до своєї «версії», але мріють, що її буде достатньо для «забалакування» воєнних злочинів Росії і зняття цієї проблеми з порядку денного під час переговорів. Вони вже прокрутили таку історію з Грузією у 2008 році.