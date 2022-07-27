США виділили $100 мільйонів на навчання українських пілотів

Тренування на винищувачах розпочнуться наступного року, інформує ZN.ua.

США виділили $100 мільйонів на навчання українських пілотів
© Leta

У США почнуть навчати українських пілотів використанню винищувачів ВПС США. Для цього виділено $100 мільйонів. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

За його словами, цей крок може свідчити про готовність міжнародних партнерів передати в Україну бойову авіацію.

"Було прийнято законопроєкт американським урядом про виділення 100 мільйонів доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, значить це говорить про серйозність намірів США і про те, що ми отримуватимемо авіаційну техніку", - повідомив Ігнат, передає "УНІАН".

Раніше повідомлялося про те, що Україна може отримати винищувачі F-16. Також Словаччина готова обговорювати надання Україні винищувачів МІГ-29.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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