США виділили $100 мільйонів на навчання українських пілотів

У США почнуть навчати українських пілотів використанню винищувачів ВПС США . Для цього виділено $100 мільйонів. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

За його словами, цей крок може свідчити про готовність міжнародних партнерів передати в Україну бойову авіацію.

"Було прийнято законопроєкт американським урядом про виділення 100 мільйонів доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, значить це говорить про серйозність намірів США і про те, що ми отримуватимемо авіаційну техніку", - повідомив Ігнат, передає " УНІАН ".

Раніше повідомлялося про те, що Україна може отримати винищувачі F-16. Також Словаччина готова обговорювати надання Україні винищувачів МІГ-29.