Львівські зенітники знищили понад 40 повітряних цілей ворога: що збили

Військові заважають ворогові проводити повітряну розвідку та завдавати ракетних ударів, інформує ZN.ua.

Львівські зенітники знищили понад 40 повітряних цілей ворога: що збили
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Військові зенітного ракетного полку ім. Івана Виговського Повітряних сил ЗС України від початку повномасштабного російського вторгнення знищили більше сорока повітряних цілей. На їх рахунку вісім збитих безпілотників, понад 30 крилатих ракет, а також сотні врятованих життів.

Саме на захід тікали від війни українці з південних та східних регіонів, через західні регіони проходить допомога союзників. Тож західні області Україні окупантам – як кістка в горлі, повідомили у Генштабі.

За допомогою безпілотників окупанти здійснюють повітряну розвідку, намагаються вивчати структуру української оборони, маршрути постачання матеріально-технічних ресурсів та інше. Зазвичай після розвідки завдають ракетних ударів.

«Саме тому важливо діяти наперед – активно протистояти безпілотним системам ворога і якомога швидше знищувати їх у повітрі», - пояснюють у Генштабі.

Нині зенітники полку ім. Івана Виговського несуть бойове чергування з протиповітряної оборони майже у кожному куточку Західного регіону та наближають перемогу України.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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