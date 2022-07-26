Newsweek: Генерал США пояснив, чому Україна змогла так ефективно використати системи HIMARS
Він нагадав, що українська сторона просила надати їй схожі артилерійські установки MLRS на гусеничній базі, але через низку причин HIMARS краще підходять українським військовим, інформує
Ракетні артилерійські системи HIMARS швидші, ніж інші подібні види озброєнь. І це дає певну перевагу українській армії над Росією.
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Хертлінг зауважив, що Київ спочатку просив Вашингтон передати установки M270 MLRS. Однак, він зауважив, що ці системи на гусеничній базі розроблені так, щоб вони могли рухатися в умовах бездоріжжя так само швидко, як танки. У свою чергу M142 HIMARS мають колісну базу і здатні розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину на дорозі або до 50 кілометрів на годину, рухаючись по бездоріжжю.
«MLRS важче ремонтувати, система має більше деталей. HIMARS - це фактично вантажівка з ракетами», - пояснив Хертлінг.