Newsweek: Генерал США пояснив, чому Україна змогла так ефективно використати системи HIMARS

Ракетні артилерійські системи HIMARS швидші, ніж інші подібні види озброєнь. І це дає певну перевагу українській армії над Росією.

Про це Newsweek сказав генерал Армії США у відставці Марк Хертлінг. Захисники України змогли ефективно використати передові американські артилерійські системи проти краще озброєної армії РФ . Міністр оборони України Олексій Резніков визнав, що HIMARS вже «сильно вплинули» на ситуацію на передовій, дозволивши українським військовим знищувати склади ворога і навіть вбити кількох високопоставлених російських командирів.

Хертлінг зауважив, що Київ спочатку просив Вашингтон передати установки M270 MLRS. Однак, він зауважив, що ці системи на гусеничній базі розроблені так, щоб вони могли рухатися в умовах бездоріжжя так само швидко, як танки. У свою чергу M142 HIMARS мають колісну базу і здатні розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину на дорозі або до 50 кілометрів на годину, рухаючись по бездоріжжю.

«MLRS важче ремонтувати, система має більше деталей. HIMARS - це фактично вантажівка з ракетами», - пояснив Хертлінг.