В ЄС похвалили Україні за виконання Угоди про асоціацію

Кажуть, Україна зробила важливі кроки щодо реалізації своєї програми реформ, інформує ZN.ua.

В ЄС похвалили Україні за виконання Угоди про асоціацію

Європейський Союз опублікував щорічний звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію, в якому зазначає, що попри труднощі проведені реформи дозволяють Україні впевнено вступити в новий етап євроінтеграції.

"Ми і надалі підтримуватимемо Україну на цьому шляху", - прокоментувала Європейська комісія оприлюднений напередодні засідання Ради асоціації ЄС-Україна, яке заплановано на 5 вересня, документ, в якому йдеться про реалізацію Україною реформ у рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною за період з моменту публікації останнього звіту 1 грудня 2020 року та до початку повномасштабної російської військової агресії 24 лютого 2022 року.

"Незважаючи на виклики, у тому числі вихідні від Росії, Україна зробила важливі кроки щодо реалізації Угоди про асоціацію. Реформи, проведені на сьогодні в цих рамках дозволяють Україні з упевненістю приступити до нового етапу своїх відносин з ЄС після рішення Європейської Ради про статус України як країни-кандидата. Незаконна та неспровокована військова агресія Росії проти України не відверне ЄС на підтримку програми реформ України", прокоментував звіт представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Жозеп Боррель.


Ірина Знась, ZN.ua





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