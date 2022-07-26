«Позбавлення громадянства» Філатова: розкрито цинічний обман з боку росіян

Борис Филатов

Російська агентура запустила у мережі фейк, нібито указом Президента України позбавлений громадянства мер Дніпра Борис Філатов.

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на телеграм-канал "Стоп Фейк Дніпро".

Зокрема, з Росії в Україну дійшла чергова брехлива новина про те, що указом Володимира Зеленського позбавлено українського громадянства низку осіб, зокрема мер Дніпра Борис Філатов.

борис филатов

В список также попали: Баканов Иван Геннадиевич, Гнатюк Татьяна Сергеевна, Марченко Оксана Михайловна, Медведчук Виктор Владимирович, Мирошниченко Виталий Александрович, Порошенко Петр Алексеевич, Таращук Антон Андреевич.

«Така інформація не є достовірною! Указ не має ні підписів, ні офіційного підтвердження! Будьте уважні та довіряйте лише перевіреним офіційним джерелам », – йдеться у публікації телеграм-каналу.


Ирина Юрченко, politeka.net





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