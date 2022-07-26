У Новій Каховці знаходиться більше техніки та військ РФ, ніж у Херсоні

Окупанти вже поводяться не так розслаблено, як раніше.

У Новій Каховці знаходиться більше техніки та військ РФ, ніж у Херсоні
© Википедия

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко заявив, що війська РФ розмістили вН овій Каховці багато боєприпасів та військової техніки, інформує Еспресо. Українські військові вже знищили частину ворожих складів за допомогою HIMARS.

"Тактично чи географічно, Нова Каховка стала центром - у нас збройних сил РФ і техніки більше, мабуть, чим в самому Херсоні. Я можу констатувати, що ЗСУ добре обізнані, де що розташоване, бо кожен приліт досягав своєї мети - успіхів не довелось довго чекати. І реально, де були склади, туди і прилітало", - зазначив Коваленко в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська вже поводяться не так розслаблено, як раніше. До знищення ЗСУ військових складів, окупанти ходили до ресторанів та кафе.


Анна Конюченко, ZN.ua





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