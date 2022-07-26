Мобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повістки

За відмову від повістки передбачений штраф.

Мобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повістки
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Через вторгнення Росії, в Україні введена загальна мобілізація. Військовозобов’язаний може відмовитися від отримання повістки, але в такому випадку передбачений штраф. Детальне роз’яснення цього питання дав менеджер адвокатського об'єднання PwC Legal Артем Крикун-Труш, повідомляє "Громадське".

Який штраф буде за відмову від підписання повістки

Фахівець зазначив, що представники центру комплектування у присутності свідків можуть скласти акт відмови від отримання повістки. У цьому акті особа не зобов'язана нічого писати або ставити підпис.

Крикун-Труш зазначив, що за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 850 до 1700 грн (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення), і якщо акт таки складуть, то далі справу розглядатиме керівник центру комплектування, який може стягнути штраф.

Військовозобов’язаний має право оскаржити цю постанову в місцевому суді — суди вже скасовували штрафи, якщо їх було виписано з порушенням.

У суді центр комплектування буде доводити, що особа порушила правила обліку: саме за це (а не за відмову від повістки) передбачено штраф. За власне відмову покарання немає. Повідомляється, що під час вручення повістки представник центру комплектування ще не знає, порушує людина правила обліку чи ні.

"Якщо ви виїхали на нове місце проживання – ви маєте знятися з обліку та стати на новий облік протягом семи днів. Якщо ви внутрішньо переміщена особа з окупованих територій, то маєте стати на військовий облік за новим місцем проживання незалежно від того, чи знялися ви з обліку вдома: часто це просто неможливо через окупацію та бойові дії. Також ви маєте інформувати свій центр комплектування про зміни в житті: сімейний стан, роботу, навчання тощо. Якщо ви порушуєте ці правила обліку – підлягаєте адміністративній відповідальності. Але якщо ви не ВПО, а лише проїздом у певному населеному пункті, то притягнути вас до відповідальності за порушення правил військового обліку там немає підстав", – зауважив фахівець.

Якщо людина не є внутрішньо переміщеною особою, то центру комплектування буде складно довести правопорушення: адже інформація про те, чи знялася особа з обліку, є лише у попереднього центру, а даними військкомати не обмінюються.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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