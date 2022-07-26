Росіяни нарили окопів та облаштували вогневі позиції на території Запорізької АЕС – міський голова

Російські окупанти нарили багато окопів та облаштували фортифікаційні споруди і вогневі позиції на території Запорізької АЕС. Також туди завезли чимало техніки. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Зараз ворога ми можемо спостерігати: вогневі позиції на території вантажного порту ВП ЗАЕС; облаштовані фортифікаційні споруди та військова техніка за енергоблоками №1,6 ВП ЗАЕС, накопали окопів орки за територією УВТК ВП ЗАЕС, біля в/ч 3042, три окопи вздовж “нової” дороги на ВП ЗАЕС, біля “старої” дороги на станцію навпроти ЗСК, на території ВОХР ВП ЗАЕС та навіть між охолоджувальними каналами на території станції та в лісі, в бік Мічурино. На території СТО в промисловій зоні стоїть військова техніка окупантів», – написав Дмитро Орлов у своєму Telegram.

Він наголосив, що це лише невелика частина позицій російських окупантів, облаштованих в Енергодарі. Також відомо про всі точки у місті, в яких вони розквартирувалися.