Нова ціль для ЗСУ: на Херсонщині росіяни будують переправу біля Дар’ївського мосту

У Херсонській області російські окупанти намагаються збудувати понтонну переправу у районі Дар’ївського мосту, який ЗСУ пошкодили раніше. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook .

За словами чиновника, влучні бомбардування транспортних шляхів з боку ЗСУ сильно заважають загарбникам поповнювати власні ресурси, оскільки нівелюють можливість перекидання живої сили та військової техніки.

«Росіяни намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар‘ївського мосту. Нагадую, ще на днях колаборант Стремоусов казав, що цей міст через Інгулець ролі ніякої не грає. Ну нічого, приготують нову ціль для ЗСУ – до того ж вже й пристріляну. Адже якраз пошкодження мостів унеможливлює поповнення боєздатності рашистів. Україна, вже офіційно, контролює транспортні шляхи окупантів, що сильно напрягає Росію», – написав Хлань.