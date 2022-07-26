У Киргизстані та Узбекистані місцевих вербують на війну в Україну під виглядом охоронців

Найманцям обіцяють гроші та російське громадянство

У Киргизстані та Узбекистані місцевих вербують на війну в Україну під виглядом охоронців
Рашисти почали вербувати наймаців в Киргизстані
© Минобороны РоSSии/t.me

В Киргизстані вербують місцевих жителів на війну в Україну, розміщуючи об’яви про набір «охоронців на вахту» - повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ з посиланням на місцеві медіа.

«Видання з Киргизстану стверджує, що місцевих жителів вербують для участі у "СВО" обіцяючи 240 тис на місяць та спрощене громадянство РФ», - зазначається в повідомленні.

Журналісти “MediaHub” розповіли про те, що в узбецьких та киргизстанських пабликах масово з'явилися оголошення про набір до якогось приватного охоронного підприємства в РФ.

По телефону претендентам повідомляють про те, що робота охоронцем вже не актуальна, але є інша пропозиція - виконання завдань у зоні "СВО". За роботу обіцяють 240 тисяч рублів на місяць, а за півроку служби можуть допомогти з російським громадянством.

При цьому умови прийому мінімальні: військову підготовку не вимагають, судимості ролі не грають. Потрібно лише видалити всі облікові записи в соцмережах і використовувати кнопковий телефон без камери.

Претендентів запрошують до хутіру Молькіно під Краснодаром. Ще у 2016 у ЗМІ писали про те, що там знаходиться база та вербувальний пункт ПВК “Вагнер”. При цьому вказаний в оголошенні номер охоронного підприємства також пробивається в телефонній книзі під ім'ям - ПВК "Вагнер".


Артем Руденко, ZN.ua





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