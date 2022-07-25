Bloomberg: Війна в Україні може перейти на наступний етап

Завдяки далекобійній артилерії українська армія може піти в контрнаступ на півдні, хоча ризиків досі багато, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Війна в Україні може перейти на наступний етап
© U.S. Army/ flickr

Цілком можливо, що російська війна проти України переходить на новий етап завдяки тому, що далекобійна ракетна артилерія, яку передали США, підриває просування військ Росії на Донбасі, відкриваючи двері для українського контрнаступу.

Минуло більше 150 днів після того, як Владімір Путін наказав своїй армії почати вторгнення в сусідню країну. І досі не зрозуміло, чи Україна зможе скористатися «можливістю», яка, за словами директора британської розвідувальної служби MI6 Річарда Мура, з’явилася через те, що російські війська «вичерпують себе». Але на полі битви і за його межами з’являється все більше причин для Києва почати масштабну атаку.

Про це пише Bloomberg. Серед них - рівень втрат, нещодавні посилені заяви Москви про територіальні претензії, гостра необхідність почати економічне відновлення України, а також глобальні потрясіння, які створюють тиск на уряди, підштовхуючи їх до пошуків можливості закінчити війну. В неділю Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті про щоденну ситуацію на фронтах зазначив, що український контрнаступ в Херсонській області, цілком можливо, вже почався. Звіт вашингтонського аналітичного центру також зауважив різке скорочення російських артилерійських обстрілів на Донбасі після того, як починаючи з 15 липня системи HIMARS почали знищувати десятки складів боєприпасів Росії далеко за лінією фронту.

Українські сили також пошкодили всі мости, які сполучали російські війська в Херсоні з лініями забезпечення на східному узбережжі Дніпра. Бойові втрати України теж скоротилися до приблизно 30 солдатів на день. Хоча в травні-червні вони сягали 100-200 бійців на день, - сказав у п’ятницю президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Wall Street Journal. Він знову відкинув ідею перемир’я, яке б закріпило контроль Росії над територіями, які вона окупувала.


Лесь Димань, ZN.ua





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