Bloomberg: Війна в Україні може перейти на наступний етап

Цілком можливо, що російська війна проти України переходить на новий етап завдяки тому, що далекобійна ракетна артилерія, яку передали США , підриває просування військ Росії на Донбасі, відкриваючи двері для українського контрнаступу.

Минуло більше 150 днів після того, як Владімір Путін наказав своїй армії почати вторгнення в сусідню країну. І досі не зрозуміло, чи Україна зможе скористатися «можливістю», яка, за словами директора британської розвідувальної служби MI6 Річарда Мура, з’явилася через те, що російські війська «вичерпують себе». Але на полі битви і за його межами з’являється все більше причин для Києва почати масштабну атаку.

Про це пише Bloomberg . Серед них - рівень втрат, нещодавні посилені заяви Москви про територіальні претензії, гостра необхідність почати економічне відновлення України, а також глобальні потрясіння, які створюють тиск на уряди, підштовхуючи їх до пошуків можливості закінчити війну. В неділю Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті про щоденну ситуацію на фронтах зазначив, що український контрнаступ в Херсонській області, цілком можливо, вже почався. Звіт вашингтонського аналітичного центру також зауважив різке скорочення російських артилерійських обстрілів на Донбасі після того, як починаючи з 15 липня системи HIMARS почали знищувати десятки складів боєприпасів Росії далеко за лінією фронту.

Українські сили також пошкодили всі мости, які сполучали російські війська в Херсоні з лініями забезпечення на східному узбережжі Дніпра. Бойові втрати України теж скоротилися до приблизно 30 солдатів на день. Хоча в травні-червні вони сягали 100-200 бійців на день, - сказав у п’ятницю президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Wall Street Journal. Він знову відкинув ідею перемир’я, яке б закріпило контроль Росії над територіями, які вона окупувала.