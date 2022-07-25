ЗСУ вперше отримають протирадарні ракети: Резніков розповів деталі

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що ЗСУ викликають довіру у союзників, тому ті під час наступного постачання військової допомоги відправлять озброєння, якого у захисників ще не було, насамперед це протирадарні ракети. Про це міністр розповів під час телемарафону.

"На підставі цього рівня довіри нам будуть продовжувати давати допомогу. І ви точно бачили оголошений пакет, якщо я не помиляюсь, на 270 млн доларів з підписом президента Сполучених Штатів про те, що ми отримаємо додатково ще чотири HIMARS, ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати ворога, його систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу", - сказав голова Міноборони.