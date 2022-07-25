ЗСУ за допомогою HIMARS влаштували "концерт" у готелі Хрустального на Луганщині: оприлюднено втрати ворога
Українські артилеристи потрапили до командного пункту окупантів у місті Кришталевий (Червоний Луч) у Луганській області, озвучено втрати ворога.
Як
За даними офіційного відомства, було ліквідовано до 100 окупантів, проте їх кількість може зрости через травми.
"ЗСУ продовжують громити орків, вносячи до їхніх лав розлад і страх. У готелі в місті Красний Луч, де розміщувався командний пункт одного рашистського військового підрозділу, відбувся "концерт". За результатами "Схвальних відгуків", кількість "щасливих і задоволених" досягає 100 окупантів. А скільки ще з них перейдуть служити у "вічну 200 бригаду", покаже час. Прогнози оптимістичні", - йдеться у повідомленні.
Водночас військовий журналіст Андрій Цаплієнко
«Окупанти збирають уламки ракет HIMARS, які прилетіли в окупований Красний Луч і розбили готель, де чекали на виїзд десятки кадировців», - повідомив кореспондент.