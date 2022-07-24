Внаслідок агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1042 дитини – ювенальні прокурори
Окупанти пошкодили 2188 закладів освіти
Більше ніж 1042 дитини постраждали в Україні за п‘ять місяців повномасштабної збройної агресії РФ – повідомляють ювенальні прокурори.
«Станом на ранок 24 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 684», -
Ювенальні прокурори зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 361;
- Харківській – 194;
- Київській – 116;
- Чернігівській – 68;
- Луганській – 61;
- Миколаївській – 54;
- Херсонській – 54;
- Запорізькій - 40.
23 липня внаслідок обстрілу ворогом м. Миколаїв отримав уламкове поранення 17-річний хлопець.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.