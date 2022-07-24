Внаслідок агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1042 дитини – ювенальні прокурори

Окупанти пошкодили 2188 закладів освіти

Внаслідок агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1042 дитини – ювенальні прокурори
В Україні зростає кількість дітей, які постраждали від агресії РФ
© ДСНС / Facebook

Більше ніж 1042 дитини постраждали в Україні за п‘ять місяців повномасштабної збройної агресії РФ – повідомляють ювенальні прокурори.

«Станом на ранок 24 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 684», - зазначають в прокуратурі.

Ювенальні прокурори зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 361;
  • Харківській – 194;
  • Київській – 116;
  • Чернігівській – 68;
  • Луганській – 61;
  • Миколаївській – 54;
  • Херсонській – 54;
  • Запорізькій - 40.

23 липня внаслідок обстрілу ворогом м. Миколаїв отримав уламкове поранення 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Блок рекламы


Похожие новости
Латвія закликала надати Україні більше РСЗВ HIMARSЛатвія закликала надати Україні більше РСЗВ HIMARS
В ОП розповіли, скільки західні союзники передадуть Україні HIMARSВ ОП розповіли, скільки західні союзники передадуть Україні HIMARS
ЗСУ вимотують окупантів на півдні: оновлена карта бойових дій в УкраїніЗСУ вимотують окупантів на півдні: оновлена карта бойових дій в Україні
За два тижні в Україні загинули 80 офіцерів РФ – BBCЗа два тижні в Україні загинули 80 офіцерів РФ – BBC
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
В Офісі генпрокурора розповіли, скільки злочинів скоїли росіяни в Україні від початку повномасштабної війниВ Офісі генпрокурора розповіли, скільки злочинів скоїли росіяни в Україні від початку повномасштабної війни
Допоки в Україні існуватиме структура, яка сьогодні називається "Нафтогаз", енергетична криза не скінчиться - експертДопоки в Україні існуватиме структура, яка сьогодні називається "Нафтогаз", енергетична криза не скінчиться - експерт
Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ, щоб не воювати в Україні — ГУРРосіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ, щоб не воювати в Україні — ГУР
Росія вкрала в Україні понад дві тисячі дітей-сирітРосія вкрала в Україні понад дві тисячі дітей-сиріт
В Україні шукають методи боротьби з примусовою паспортизацією на окупованих територіяхВ Україні шукають методи боротьби з примусовою паспортизацією на окупованих територіях
Последние новости
Подгружаем последние новости