Внаслідок агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1042 дитини – ювенальні прокурори

Більше ніж 1042 дитини постраждали в Україні за п‘ять місяців повномасштабної збройної агресії РФ – повідомляють ювенальні прокурори.

«Станом на ранок 24 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 684», - зазначають в прокуратурі.

Ювенальні прокурори зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 361;

Харківській – 194;

Київській – 116;

Чернігівській – 68;

Луганській – 61;

Миколаївській – 54;

Херсонській – 54;

Запорізькій - 40.

23 липня внаслідок обстрілу ворогом м. Миколаїв отримав уламкове поранення 17-річний хлопець.