В Херсонській області українські захисники знищили російську батарею ЗРК С-300 — ОК «Південь»

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили ворожу батарею ЗРК С-300 в Херсонській області. Про це повідомляє ОК «Південь».

«У відповідь (на обстріл Миколаєва – ред.) нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського», - йдеться у повідомленні.

Крім того, під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику військ РФ .

При цьому, як наголосили в ОК «Південь» окупаційні війська продовжують підступну практику тотальної брехні, доставляючи боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів.

«Наразі відомо, що до Херсонської області в'їхали понад 20 так званих «гуманітарних» КамАЗів пофарбованих у білий колір. Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються у цивільних будівлях, в закладах культури та освіти», - зазначається у повідомленні.