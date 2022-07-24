В Херсонській області українські захисники знищили російську батарею ЗРК С-300 — ОК «Південь»
Також під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, інформує
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили ворожу батарею ЗРК С-300 в Херсонській області. Про це
«У відповідь (на обстріл Миколаєва – ред.) нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського», - йдеться у повідомленні.
Крім того, під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику військ РФ.
При цьому, як наголосили в ОК «Південь» окупаційні війська продовжують підступну практику тотальної брехні, доставляючи боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів.
«Наразі відомо, що до Херсонської області в'їхали понад 20 так званих «гуманітарних» КамАЗів пофарбованих у білий колір. Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються у цивільних будівлях, в закладах культури та освіти», - зазначається у повідомленні.
Також, за даними ОК «Південь» у Чорному морі понад десять одиниць корабельно-катерного складу флоту РФ маневрують вздовж узбережжя Криму від м. Тарханкут до Анапи. Два надводних та один підводний носій ракетного озброєння тримають напоготові 20 ракет типу «Калібр», саме тому імовірність ракетних ударів лишається високою.