"Кремлівські володарі не битимуть сильних": у Польщі збирають "найбільше військо" в Європі

"Кремлівські володарі не битимуть сильних": у Польщі збирають "найбільше військо" в Європі

Польща створює найсильнішу з-поміж європейських країн НАТО сухопутну армію.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"росія не вдарить по сильному… Серед європейських країн НАТО ми матимемо найсильніші сухопутні сили", — цитують віце-прем'єра Блащака ЗМІ Польші.

Польський політик наголосив, що москва не наважиться напасти на військово сильну державу. Глава Міноборони сусідньої країни вказав, що Військо Польське повинно бути настільки численним і настільки сильним, щоб саме його існування відлякувало потенційного агресора.

"Кремлівські володарі не будуть бити сильних, коли бачать слабкість, вони атакують. І за артилерією, і за бронетанковою технікою сильнішої держави в Європі не буде. Серед європейських країн НАТО у нас будуть найсильніші сухопутні війська. Ми перебуваємо на лінії фронту, у нас є кордон з росією і на півночі, і власне, у військовому плані, з боку білорусі", — сказав Блащак.

З його слів, цьогоріч Варшава отримає першу із замовлених у 2018 році зенітних установок Patriot. Також Польща матиме батарею, ідентичну британській системі ближньої дії Sky Sabre. Окрім цього, поляки мають власні «Пьоруни», які добре зарекомендували себе під час війни проти росії в Україні.

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Алексей Ионов, politeka.net





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