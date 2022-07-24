Переговори Офісу Президента щодо вивезення зерна з українських портів призвели до зняття санкції з Росії в авіагалузі — Жданов

Не минуло й доби з моменту підписання "зернової угоди" — чотиристоронньої, як пішли ракетні удари по Одесі. "Офіс президента так пишався цією угодою. Я зараз хотів би послухати пояснення офісу, що вони думають з приводу ракетного удару по Одесі. Причому потужність удару була найбільша з часів початку війни, благо наше ППО спрацювало, дві ракети збило, дві ракети потрапили в порт", повідомляє військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі.

Ракети потрапили в порт, який мав бути розблокований, розмінований, і в якому мало б початися відвантаження зерна згідно з цією домовленістю. Росія ще раз підтвердила, що договір з Росією не стоїть паперу, на якому він написаний, вважає Жданов.

"Пан Гутерріш, Генеральний Секретар ООН та великий друг Путіна, який тиснув йому руку, знаєте, що він сказав? Він сказав: "Ми беззастережно засуджуємо". Ми це я так розумію ООН у його обличчі. Вони беззастережно засуджують ракетний удар по Одесі. Ну а МЗС України вважає, що це плювок в обличчя ООН та Ердогана особисто президента Туреччини. До речі, вважаю абсолютно правильною позицію МЗС, тим більше, що МЗС України не має жодного відношення до цієї угоди", заявив експерт.

"За інформацією в мережі, МЗС не брав участі у цих переговорах, це все домовлявся Офіс Президента", повідомляє Олег Жданов.

Військовий експерт вважає, що найзгубніше в цій ситуації, що з РФ знято санкції, тепер незалежно від того, чи Росія обстрілює наші порти, і дає чи не дає нам можливість вивезти своє зерно, але тепер з Росії знято санкції і вона спокійно може вивозити своє зерно та продавати, мінеральні добрива також. Вивозити та продавати, закуповувати запчастини для свого авіапарку вона теж може спокійно — санкції знято, а до речі, ми сподівалися, що у вересні Росія приземлить увесь свій літаковий парк, який вони брали в лізинг і фактично вкрали. Вони відмовилися повернути ці літаки у лізингові кампанії та експлуатують їх без дозволу. Так от тепер їхні літаки не стануть у вересні, а отримають запчастини, проходитимуть технічне обслуговування в Росії та літатимуть по РФ , також було знято санкції щодо медикаментів.

"Росія отримала величезні преференції в цій угоді, все з неї знято. Повернути ці санкції на сьогодні я так розумію можливим не представляється", — заявив Жданов. Після чого була "відповідь" Росії у вигляді масованих ракетних ударів по всій території України, ось така подяка за зняття санкцій з боку України.

Причому Україна була ініціатором зняття цих санкцій із російської федерації, ми просили зняти з них санкції для вивезення зерна. Взагалі дуже цікаво дізнатися про домовленості, щоб Офіс Президента опублікував той протокол, як повний, преференції, які отримала Росія в результаті підписання цієї чотиристоронньої угоди, повідомив експерт.