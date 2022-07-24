Переговори Офісу Президента щодо вивезення зерна з українських портів призвели до зняття санкції з Росії в авіагалузі — Жданов

Замість тристоронньої мінської контактної групи, Україна отримала чотиристоронню стамбульську контактну групу з РФ, інформує ZN.ua.

Переговори Офісу Президента щодо вивезення зерна з українських портів призвели до зняття санкції з Росії в авіагалузі — Жданов
© Офіс президента

Не минуло й доби з моменту підписання "зернової угоди" — чотиристоронньої, як пішли ракетні удари по Одесі. "Офіс президента так пишався цією угодою. Я зараз хотів би послухати пояснення офісу, що вони думають з приводу ракетного удару по Одесі. Причому потужність удару була найбільша з часів початку війни, благо наше ППО спрацювало, дві ракети збило, дві ракети потрапили в порт", повідомляє військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі.

Ракети потрапили в порт, який мав бути розблокований, розмінований, і в якому мало б початися відвантаження зерна згідно з цією домовленістю. Росія ще раз підтвердила, що договір з Росією не стоїть паперу, на якому він написаний, вважає Жданов.

"Пан Гутерріш, Генеральний Секретар ООН та великий друг Путіна, який тиснув йому руку, знаєте, що він сказав? Він сказав: "Ми беззастережно засуджуємо". Ми це я так розумію ООН у його обличчі. Вони беззастережно засуджують ракетний удар по Одесі. Ну а МЗС України вважає, що це плювок в обличчя ООН та Ердогана особисто президента Туреччини. До речі, вважаю абсолютно правильною позицію МЗС, тим більше, що МЗС України не має жодного відношення до цієї угоди", заявив експерт.

"За інформацією в мережі, МЗС не брав участі у цих переговорах, це все домовлявся Офіс Президента", повідомляє Олег Жданов.

Військовий експерт вважає, що найзгубніше в цій ситуації, що з РФ знято санкції, тепер незалежно від того, чи Росія обстрілює наші порти, і дає чи не дає нам можливість вивезти своє зерно, але тепер з Росії знято санкції і вона спокійно може вивозити своє зерно та продавати, мінеральні добрива також. Вивозити та продавати, закуповувати запчастини для свого авіапарку вона теж може спокійно — санкції знято, а до речі, ми сподівалися, що у вересні Росія приземлить увесь свій літаковий парк, який вони брали в лізинг і фактично вкрали. Вони відмовилися повернути ці літаки у лізингові кампанії та експлуатують їх без дозволу. Так от тепер їхні літаки не стануть у вересні, а отримають запчастини, проходитимуть технічне обслуговування в Росії та літатимуть по РФ, також було знято санкції щодо медикаментів.

"Росія отримала величезні преференції в цій угоді, все з неї знято. Повернути ці санкції на сьогодні я так розумію можливим не представляється", — заявив Жданов. Після чого була "відповідь" Росії у вигляді масованих ракетних ударів по всій території України, ось така подяка за зняття санкцій з боку України.

Причому Україна була ініціатором зняття цих санкцій із російської федерації, ми просили зняти з них санкції для вивезення зерна. Взагалі дуже цікаво дізнатися про домовленості, щоб Офіс Президента опублікував той протокол, як повний, преференції, які отримала Росія в результаті підписання цієї чотиристоронньої угоди, повідомив експерт.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти вкрали у фермерів Луганщини 70 тис. тонн зернаОкупанти вкрали у фермерів Луганщини 70 тис. тонн зерна
Розпад росії на 19 окремих республік: на "Форумі вільних народів" показали нову картуРозпад росії на 19 окремих республік: на "Форумі вільних народів" показали нову карту
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
США сумніваються у готовності Росії виконувати «зернову» угодуСША сумніваються у готовності Росії виконувати «зернову» угоду
Російські пропагандисти поширюють фейк про вилучення дітей в українських біженців у ЄвропіРосійські пропагандисти поширюють фейк про вилучення дітей в українських біженців у Європі
Спартц вимагає, щоб Зеленський відповів перед Конгресом США щодо ЄрмакаСпартц вимагає, щоб Зеленський відповів перед Конгресом США щодо Єрмака
Україна продовжує готуватися до експорту зерна, попри ракетний удар РФ по ОдесіУкраїна продовжує готуватися до експорту зерна, попри ракетний удар РФ по Одесі
Зрадниця злила дані українських школярів ворогові: "Продала всі учнівські бази"Зрадниця злила дані українських школярів ворогові: "Продала всі учнівські бази"
Підписання угоди про вивезення зерна з України помітили друга Путіна: фотоПідписання угоди про вивезення зерна з України помітили друга Путіна: фото
"Нафтогаз" відшив Разумкова щодо купівлі компанією броньованих авто: "З якою метою ціквитеся?""Нафтогаз" відшив Разумкова щодо купівлі компанією броньованих авто: "З якою метою ціквитеся?"
Последние новости
Подгружаем последние новости