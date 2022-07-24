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2022-07-24
Плідний день: ЗСУ знищили 280 окупантів та понад 40 одиниць техніки противника
Більше ніж 39 500 військових втратила Росія від початку повномасштабного військового вторгнення в Україну, інформує
Українські захисники за п'ять місяців війни ліквідували вже понад 39,5 тисяч російських військовослужбовців. За попередню добу найбільших втрат противник зазнав на краматорському напрямку, повідомив
Загалом орієнтовні втрати ворога від 24 лютого поточного року до 24 липня становлять:
- особового складу 39520 (+280) осіб ліквідовано;
- танків ? 1722 (+14) одиниць;
- бойових броньованих машин ? 3942 (+13) одиниць;
- артилерійських систем – 869 (+5) одиниць;
- РСЗВ - 255 (+2) одиниць;
- засоби ППО - 113 (+0) одиниць;
- літаків – 221 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 188 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0) одиниць;
- крилаті ракети - 170 (+3) одиниць;
- кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) одиниць;
- спеціальна техніка - 73 (+1) одиниць.
@Facebook/Генеральний штаб Збройних сил України
Нагадаємо, на Луганщині Сили оборони завдали влучних ударів по загону сахалінського ОМОНу, який прибув на ротацію, та по казармах з російськими військовими в Кадіївці.
Дар’я Кєпова, ZN.ua