Глава МОЗ розповів, скільки лікарень в Україні з початку війни зруйнували війська РФ
Пошкоджено майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, інформує
З початку війни російські загарбники пошкодили майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я та повністю зруйнували 127 лікарень в Україні. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів у Києві,
«Російський терорист пошкодив уже майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, 127 лікарень зруйновано вщент, вони відновленню не підлягають», - зазначив міністр.
За його словами, 90 автомобілів швидкої медичної допомоги просто розстріляно і виведено з ладу, вони ніколи вже не вийдуть на чергування. Також 250 автомобілів окупанти захопили.
«450 аптечних закладів пошкоджено і не працюють, 41 - зруйнований вщент», - додав Ляшко.