Глава МОЗ розповів, скільки лікарень в Україні з початку війни зруйнували війська РФ

Пошкоджено майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, інформує ZN.ua.

Глава МОЗ розповів, скільки лікарень в Україні з початку війни зруйнували війська РФ
© Макс Требухов/LB.ua

З початку війни російські загарбники пошкодили майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я та повністю зруйнували 127 лікарень в Україні. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Російський терорист пошкодив уже майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, 127 лікарень зруйновано вщент, вони відновленню не підлягають», - зазначив міністр.

За його словами, 90 автомобілів швидкої медичної допомоги просто розстріляно і виведено з ладу, вони ніколи вже не вийдуть на чергування. Також 250 автомобілів окупанти захопили.

«450 аптечних закладів пошкоджено і не працюють, 41 - зруйнований вщент», - додав Ляшко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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