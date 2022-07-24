Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP

Підприємства російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років забезпечували армію Росії. Про це йдеться у розслідуванні OCCRP.

За даними проекту, фірми Абрамовича співпрацювали з Росгвардією та підприємствами, що займаються забезпеченням армії та виробляють танки та вибухові речовини.

До речі, після 24 лютого Абрамович виступив посередником у російсько-українських переговорах щодо врегулювання війни та взяв на себе роль "додаткового та неофіційного каналу зв'язку". Про таку "кулуарну дипломатію" раніше заявив голова ОП Андрій Єрмак.

За даними розвідки, у травні Уралвагонзавод, де виробляють танки, призупинив роботу через брак сировини. При цьому найдешевшою сировиною є сталь, а найбільшим виробником сталі в Росії і є група компаній Абрамовича "Євраз".

У березні 2022 року британська влада ввела санкції проти власника 29% акцій "Євразу" бізнесмена Романа Абрамовича. У травні Лондон включив до списку санкцій і сам "Євраз".

Компанія, як вказувала британська влада, могла бути залучена до надання послуг, які сприяли дестабілізації України. Зокрема, через постачання російським військовим заводам сталі для виготовлення техніки та набоїв.