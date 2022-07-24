Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP

Компанії Абрамовича могли здійснювати постачання сталі російським військовим, з якої виготовлялися техніка і патрони, інформує ZN.ua.

Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
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Підприємства російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років забезпечували армію Росії. Про це йдеться у розслідуванні OCCRP.

За даними проекту, фірми Абрамовича співпрацювали з Росгвардією та підприємствами, що займаються забезпеченням армії та виробляють танки та вибухові речовини.

До речі, після 24 лютого Абрамович виступив посередником у російсько-українських переговорах щодо врегулювання війни та взяв на себе роль "додаткового та неофіційного каналу зв'язку". Про таку "кулуарну дипломатію" раніше заявив голова ОП Андрій Єрмак.

За даними розвідки, у травні Уралвагонзавод, де виробляють танки, призупинив роботу через брак сировини. При цьому найдешевшою сировиною є сталь, а найбільшим виробником сталі в Росії і є група компаній Абрамовича "Євраз".

У березні 2022 року британська влада ввела санкції проти власника 29% акцій "Євразу" бізнесмена Романа Абрамовича. У травні Лондон включив до списку санкцій і сам "Євраз".

Компанія, як вказувала британська влада, могла бути залучена до надання послуг, які сприяли дестабілізації України. Зокрема, через постачання російським військовим заводам сталі для виготовлення техніки та набоїв.


Антон Герасименко, ZN.ua





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