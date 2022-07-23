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2022-07-23
Те що трапилося з Генадієм Корбаном, це фатальна помилка — Філатов
Борис Філатов, міський голова Дніпра про ситуацію із Геннадієм Корбаном, керівником дніпропетровської Тероборони, у якого відібрали український паспорт та не пустили до України, інформує
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Борис Філатов, міський голова Дніпра, прокоментував ситуацію з Геннадієм Корбаном на своїй сторінці у Фейсбуці.
На думку Філатова, позбавлення громадянства ця ситуація рівнозначна тій помилці, коли співвітчизників зобов'язали перереєструватися у військкоматах під час виїзду за межі свого населеного пункту.
Як повідомляло ZN.ua, бізнесмена Ігоря Коломойського можуть позбавити українського громадянства. Серед тих, у кого можуть забрати український паспорт, ще низка відомих політиків.
Антон Герасименко, ZN.ua