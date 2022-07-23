Те що трапилося з Генадієм Корбаном, це фатальна помилка — Філатов

Борис Філатов, міський голова Дніпра, прокоментував ситуацію з Геннадієм Корбаном на своїй сторінці у Фейсбуці.

На думку Філатова, позбавлення громадянства ця ситуація рівнозначна тій помилці, коли співвітчизників зобов'язали перереєструватися у військкоматах під час виїзду за межі свого населеного пункту.

Як повідомляло ZN.ua, бізнесмена Ігоря Коломойського можуть позбавити українського громадянства. Серед тих, у кого можуть забрати український паспорт, ще низка відомих політиків.