Відмова прийняти Україну в НАТО це історична помилка - Зеленський

Зеленський радий, що Швецію та Фінляндію приймають до НАТО, а те що західний військовий альянс довго опирався прийняттю України назвав історичною помилкою, - про це президент заявив в інтерв'ю CNN.

За словами голови держави «це не поверхове, а глибоке розуміння ризиків для цих країн через агресивне ставлення Росії до суверенних держав».

В той же час президент розкритикував НАТО за відмову прийняти Україну. Він нагадав, що постійно звучала теза «якщо Україна буде в НАТО – Росія нападе» і додав "ми не в НАТО, Росія напала».

«Весь світ допомагає Україні, хтось надає гуманітарну допомогу, хтось фінансову чи військову допомогу, нас підтримують обидві палати в США . Світ робить багато, але це могло бути простіше – Україну можна було прийняти як члена НАТО. Це було б набагато простіше, ніж люди собі уявляють», - заявив Зеленський.

"Для України знаходили причини, чому нам там не бути. А Швецію та Фінляндію прийняли. Рішення – правильне, щодо України – рішення історично помилкове", - додав Зеленський.

Тим не менш, президент висловив вдячність за військову підтримку, яку Україна отримала від Сполучених Штатів, які надали зброю більшого потенціалу, оскільки війна затягнулася, водночас закликавши Захід продовжувати надавати військову підтримку, щоб допомогти Україні продовжувати боротьбу.