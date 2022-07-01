Філатов готовий дати свідчення силовикам проти прем'єра та підписав лист Єрмаку — документ

Мер Дніпра Борис Філатов спростував чутки про те, що його публічний конфлікт із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем можна трактувати як підготовку ґрунту для відставки глави уряду, про який пишуть ЗМІ. Як заявив Філатов в інтерв'ю Інні Ведерниковій для ZN.UA, представники місцевого самоврядування не можуть нормально спілкуватися з Кабміном та особисто з прем'єром.

«На рівному місці таких заяв не робляться. Кришку просто зірвало. Та й те, про що я вам вам говорю, — мала частина того, що насправді відбувається в надрах Кабміну. Але якщо в якийсь момент правоохоронні органи побачать у цьому якийсь каверз, то я справді готовий дати свідчення. Нехай вони допитають виконавчого директора Асоціації міст України Слобожана, інших мерів, хай розберуться, як ми принижуємось. Таке враження, що Денис Анатолійович не витримав випробування мідними трубами. Після зустрічі з Байденом та іншими лідерами провідних країн світу нашого прем’єра як підмінили. Прем'єр-міністр Шмигаль до війни і зараз — дві різні людини», - пояснив він, говорячи про свої стосунки з прем'єр-міністром.

Міський голова не погодився з припущенням журналістки, що проблема може бути в тому, що Дениса Шмигаля стало дуже непокоїти, що ще до війни ОПУ перетворив прем'єра на пішака. А тепер у глави уряду окреслилася власна позиція і полізли амбіції — хай навіть не там, але ми тим самим платимо за початковий збій у системі держуправління.

«Але ж ми зараз з вами говоримо не про позицію чи амбіції, а про результат. Про ККД. У місцевого самоврядування в попередні роки були непрості стосунки і з офісом президента, але в умовах війни мери можуть зателефонувати до Кирила Тимошенка чи будь-якого іншого представника ОПУ і щось вирішити. А ось з паном прем'єром та його підручними спілкуватися дуже важко», - наголосив Філатов.

Він зазначив, що у багатьох питаннях уряд діє повільно та неефективно.

«Не можна не погодитись і на те, що паливне питання Кабмін провалив. Провалено комунікацію з місцевим самоврядуванням. Незабаром ми матимемо можливість оцінити глибину провалу підготовки до опалювального сезону. Ще один приклад — питання, пов'язане із валютним контролем. Я дзвоню Юлі Свириденко: «Допоможи, будь ласка». Вона пересилає мене до Мінекономіки, Мінекономіки — до Нацбанку, той знову відправляє до Мінекономіки, потім усе це спускається на рівень заступника міністра, потім — до начальника департаменту... Після багатотижневого ходіння по муках нам просто відмовляють. Так неможливо працювати за умов війни. І в цій ситуації нам справді простіше працювати з ОПУ. Там слухавку беруть», - пояснив свою позицію мер Дніпра.