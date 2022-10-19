Мер Дніпра Філатов також заявив про спробу дати йому 22 млн євро хабаря

Борис Філатов розповів, що сам пішов до НАБУ після пропозиції збагатитись, інформує ZN.ua.

Мер Дніпра Філатов також заявив про спробу дати йому 22 млн євро хабаря
© Дніпровська міська рада

Напередодні стало відомо, що детективи НАБУ викрили колишнього народного депутата на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони хабарів. Вранці, 19 жовтня, міський голова Дніпра підтвердив, що його намагалися підкупити.

«Так, підтверджую, це правда. Як особа процесуальна і під підпискою про конфіденційність, я не особливо вдаватимуся в деталі. Розповім лише про свої мотиви», – написав Філатов у Facebook.

За словами мера Дніпра, коли йому запропонували хабар, він пішов до Національного антикорбюро. Чиновники зобов'язані так робити згідно із Законом України «Про запобігання корупції».

Ні НАБУ, ні Філатов не називають імені ексдепутата, проте за даними «Центру протидії корупції» та низки ЗМІ, хабар намагався дати Максим Микитась. На нього також вказує і згадка у повідомленні Бюро справи про розкрадання коштів на квартири Нацгвардії, у якій затриманий проходить як обвинувачений.

Як встановило НАБУ, хабар планувалося передавати частинами аж до завершення проєкту 2027 року. Пропонована сума є десятою частиною вартості проєкту 220 млн євро, він фінансується за рахунок коштів кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).





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