У Чорному морі стартували перші від початку російсього вторгнення військові навчання НАТО Sea Breeze

Морські навчання НАТО дивним чином збіглися у часі з підписанням угоди про розблокування експорту українського зерна через Чорне море

У Чорному морі стартували перші від початку російсього вторгнення військові навчання НАТО Sea Breeze
© dpsu.gov.ua

В болгарській акваторії Чорного моря стартують щорічні військові навчання НАТО Sea Breeze за участі 11 країн-членів альянсу. Про це 22 липня повідомило болгарське видання news.bg.

Цьогоріч у навчаннях беруть участь 24 бойові кораблі та катери, п’ять літаків, чотири вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також військово-морського командування на НАТО. Базою навчань став болгарський порт Бургас, інформує ZN.ua.

Учасники навчань усвідомлюють мінну небезпеку у зв’язку з війною в Україні і вжили заходів для убезпечення своїх військ під час навчань. Тим паче, як зазначає видання, військові кораблі в Болгарії та Румунії вже 5 місяців діють у таких умовах і мають відповідний досвід у протидії морським мінам.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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