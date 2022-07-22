Корбан підтвердив, що в нього забрали український паспорт, і звернувся до Зеленського

Наразі Корбан перебуває на пропускному пункті й не може в’їхати в Україну, інформує ZN.ua.

Корбан підтвердив, що в нього забрали український паспорт, і звернувся до Зеленського
© Сайт Дніпропетровської ОДА

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан підтвердив інформацію про те, що в нього вилучили паспорт громадянина України під час спроби в’їзду в нашу державу. Він попросив президента Володимира Зеленського «вирішити це непорозуміння», про що написав у Facebook.

Корбан уточнив, що наразі залишається на пункті пропуску «Смільниця».

«Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш. В мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт», – заявив він.

За словами голови тероборони Дніпропетровщини, йому не дозволяють перетнути кордон у бік України.

«Додому в Україну мене не пускають. У Дніпро, де живуть мої хворі батьки, до міста та країни, яку я люблю та захищаю з 2014 року та керую Штабом Територіальної оборони з 24 лютого 2022 року», – зазначив Корбан.

Через ситуацію, яка склалася, він звернувся до Зеленського як гаранта Конституції. «Чи можна вирішити це непорозуміння, яке сталося зі мною на порозі нашого спільного будинку?», – написав Геннадій Корбан.


Максим Царук, ZN.ua





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