Україна може отримати "хаймарси з крилами": штурмовики A-10 стали легендою на операції "Буря в пустелі"

Навіть двигуни та вертикальні стабілізатори взаємозамінні з правого та лівого боку літака.

Керівництво ВПС США порушило питання про можливість навчання українських пілотів та надання Україні американського парку штурмовиків A-10 Warthog. Про це повідомляє New York Times.

Видання зазначає, що в цій ідеї є багато сенсу як з точки зору потреб України, так і для інтересів американських ВПС. Штурмовики А-10 розробляли в роки Холодної війни спеціально для поразки наземних цілей і насамперед для боротьби з радянськими танками та артилерією.

Завдяки винятковій живучості, простоті обслуговування, низькій вартості польоту та доведеній бойовій ефективності, він досі у строю США . І списати його остаточно не планують щонайменше до 2040-х років.

Його легендарний час припав на операцію "Буря в пустелі", де ці машини записали на свій рахунок 900 танків, 1200 артсистем та 2000 інших машин, а також продемонстрували високу льотну готовність на рівні понад 90%, що значно перевищувало можливості інших літаків США .

У той же час A-10 має виняткову перевагу над радянським Су-25 у тому, що має повний арсенал високоточного озброєння. Це й протитанкові ракети AGM-65 Maverick із дальністю польоту близько 30 км та дією пострілів, а також високоточні бомби JDAM.

Ще одна вкрай важлива перевага "Хаймарсів з крилами" – відсутність високих вимог до злітно-посадкових смуг, тому що він може базуватись навіть на ґрунтових аеродромах. А також украй просте обслуговування "у полі", тому що його ремонт максимально спрощений. Навіть двигуни та вертикальні стабілізатори взаємозамінні з правого та лівого боку літака.

Ідею передати Україні бойові літаки цього тижня озвучив голова ВПС Френк Кендал. При цьому начальник штабу американських ВПС генерал Чарльз Браун на Форумі з безпеки допустив можливість передачі Україні бойових літаків, причому швидше за все не російських.